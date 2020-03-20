2020/03/20 | 15:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة مجلس النواب تقرر تشكيل خلية ازمة برلمانية لمتابعة اعمال لجنة الأمر الديواني ٥٥ والتصدي لفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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