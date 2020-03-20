أحياء في بغداد خارج السيطرة الوقائية وتحذيرات من تفشي كورونا فيها

2020/03/20 | 15:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات أطلقتها وزارة الصحة والقوات الامنية في بغداد بعد فقدانها السيطرة على تنفيذ حظر التجوال في العاصمة التي يسكنها أكثر من سبعة ملايين نسمة غالبية تلك النسبة متواجدة في مدينة […]

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