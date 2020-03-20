اسبانيا.. 235 حالة وفاة خلال يوم بفيروس كورونا

2020/03/20 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤول الطوارئ الصحية في إسبانيا فرناندو سايمون، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1002، يوم الجمعة، بعد تسجيل 235 وفاة في يوم واحد.وكان عدد الوفيات بسبب كورونا قد وصل، أمس الخميس، إلى 767.وأضاف سايمون، أن عدد المصابين زاد من 17147، أمس الخميس، إلى 19980 يوم الجمعة.

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