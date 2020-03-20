الخارجية العراقية تبدأ بتحشيد الجهد الدولي لإدانة الغارات الأميركية الأخيرة

2020/03/20 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت الخارجية العراقية بتحشيد الجهد الدولي لإدانة الغارات الأميركية الأخيرة على مقار عسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد الصحاف، الاستمرار بحشد الجهد الدولي من الأصدقاء والشركاء لتأكيد مضمون ما ورد في الرسالتين المتطابقتين اللتين سلمهما العراق إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي لإدانة الاعتداء الاميركي على المنشآت العسكرية والأمنية ومواقع الحشد الشعبي.

وأشار الى أن الخارجية دعت مجلس الأمن إلى تحمُّل مسؤوليته بمنع الولايات المتحدة من ارتكاب مثل تلك الأعمال غير المشروعة، وتحميلها المسؤوليّة الكاملة عن الخسائر البشريّة، والبنى التحتـيّة جراء العمل العدائيّ، والخرق الفاضح لشروط تواجد قواتها في العراق، مبينا أن أي تبرير قانوني يصدر من الولايات المتحدة هو محاولة للهروب من المساءلة الدولية.

وأضاف، أن وزارته ستطرح هذا الملف في جميع المحافل الدولية لإيصال هذه الشكوى، مشددا على أن السيادة العراقية ليست خياراً، بل مسارا حتميا تعمل الخارجية على تكريسه.

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