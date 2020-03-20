المطلك : مقبولية الزرفي الدولية قد تساعد العراق في الخروج من أزمته الراهنة

2020/03/20 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، الخلافات السياسية المستمرة بشأن تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة.

وقال المطلك في تصريح، إن رئيس الجمهورية برهم صالح رشح الزرفي بعد ان سأل المحكمة الاتحادية، مؤكدا انه يستحق ان يعطى فرصة لإدارة السنة المقبلة،وأشار الى أن الكرد والسنة ينتظرون الاطلاع على برنامج الزرفي حتى يحددوا موقفهم منه، مبينا أن تسنم المسؤولية في هذا الظرف الحساس يعني مجازفة سياسية خطيرة.

وأضاف المطلك، أن مقبولية الزرفي الدولية قد تساعد العراق في الخروج من أزمته الراهنة.

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