مساعد السفير الإيراني في بغداد : سياسة إيران مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق

2020/03/20 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مساعد السفير الإيراني في بغداد، موسى علي زادة طباطبائي، إن سياسة إيران مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.

ونقلت وكالة إرنا، عن لسان زادة طباطبائي، أمنياته وأمنيات بلاده للسياسيين العراقيين التوفيق في الخطوات التي يتخذونها من أجل الأمن والإعمار والاستقرار في بلدهم.

وقال طباطبائي، إن سياسة إيران مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية واحترام انتخابهم المبني على الإجماع في الرأي والتفاهم الوطني وفي إطار الدستور.

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