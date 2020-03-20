2020/03/20 | 15:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر مدير عام دائرة صحة النجف رضوان الكندي، كلمة مؤثرة عن وباء كورونا، مشيراً الى ان كل الدلائل تشير الى عدم الالتزام بقرار البقاء في المنازل.وقال الكندي في تدوينه على حسابه على فيسبوك، ” تحدثت معكم في مرتين سابقتين بكل حرقة والم وبكل مسؤولية ودعوتكم للالتزام بالتوجيهات الصحية وعدم الخروج من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة النجف: استعدوا لوداع احبتكم واعزائكم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة النجف: استعدوا لوداع احبتكم واعزائكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).