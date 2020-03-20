الكربولي يحذر من

2020/03/20 | 15:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة دعا رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، الجمعة، رئاستي الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى لتحمل مسؤولياتهم وتقليل زخم الإكتظاظ في السجون والمواقف والمؤسسات الإصلاحية في العراق.وأكد الكربولي، أن "العراق يعد من الدول التي قد تواجه أزمة صحية قاسية مع إرتفاع أعداد المصابين بفايروس كورونا المستجد ومحدودية الإجراءات الصحية وضعف الوعي الوقائي وعدم إلتزام عامة الناس بالتعليمات والتحذيرات والإجراءات المتخذة للحد من سرعة إنتشار هذا المرض وهو ما قد يؤثر بالدرجة الأساس على الفئات الأشد ضعفاً في المجتمع والمتمثلة بالفقراء والنازحين وكبار السن والسجناء والموقوفين".وعد الكربولي السجون ومراكز التوقيف والمراكز الإصلاحية العراقية بمثابة "القنابل الوبائية الموقوتة التي قد تكون البؤرة غير المحسوبة حالياً في إحتضان وتوطن وإنتشار فيروس كورونا نظراً لإكتظاظ السجون ومراكز التوقيف والاصلاح وقلة ما يقدم لهم من الرعاية الصحية والوقائية والتي ومع تواتر معلومات ظهور حالات إصابة في عدد من السجون المركزية في جنوب ووسط العراق بالإضافة الى سجون إقليم كردستان قد تقضي على الالاف من السجناء والموقوفين".وطالب رئيس حزب الحل الرئاسات الثلاث ومن "منطلق المسؤولية الإنسانية والوطنية والمصلحة العامة بممارسة صلاحياتهم الدستورية والقانونية لتقليل اكتظاظ السجون ومراكز التوقيف والاصلاح"، داعيا في الوقت ذاته رئاستي الجهورية والوزراء من جهة الى "إصدار عفو رئاسي خاص عن المحكومين ممن قضوا نصف مدة محكوميتهم عملاً بنص المادة (٧٣/ أولاً)، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى من جهة اخرى لإطلاق سراح الموقوفين ممن تقبل قضاياهم التكييف القانوني للكفالة، الغرامة المالية، الصلح، الحالة الصحية وحسن السيرة والسلوك، مستثنين من ذلك جرائم الإرهاب، وبما يساهم في إعادة تأهيل وتكافل المجتمع والتضامن في منع إنتشار الوباء وتجفيف بؤر توطنه وإنتشاره غير المتوقعة".

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