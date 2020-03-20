مبادرة من أصحاب مولدة حي أكد في بغديدا تعزّز مفاهيم التكافل الإجتماعي

2020/03/20 | 15:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 / جميل الجميل إرتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه بصورة عامة في محافظة نينوى بعد أن بدأ حظر التجوال الذي أعلنته خليّة الازمة في محافظة نينوى بفرض حظر التجوال في عموم المحافظة مطلع يوم الأحد 15 آذار 2020، وبدأت الأسعار في زيادة مع تلاشي فرص العمل وشلّ الحركة الإقتصادية بصورة عامة في محافظة …

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