2020/03/20 | 15:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يدعو لإعلان الإنذار (ج) لقوى الأمن 30 يوما لمواجهة تفشي كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 15:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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