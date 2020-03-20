النفط تصدر قرارات بشأن محطات الوقود وتوزيع الغاز خلال أيام الحظر

2020/03/20 | 15:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شركة توزيع المنتجات النفطية:في الوقت الذي تؤكد فيه شركة توزيع المنتجات النفطية استنفار كافة كوادرها في متابعة سير تجهيز المواطنين بكافة أنواع المشتقات النفطية في جميع المحافظات مما ساهم في انسيابية التجهيز بشكل طبيعي كما تؤكد الشركة بان لديها خزين كافي من كافة أنواع الوقود ولا توجد أي أزمة في عملية التجهيز وان جميع منافذ الشركة مفتوحة.

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