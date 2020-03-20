السيد أحمد الصافي يشدد على عدم الاستهانة في خطر كورونا وينتقد رفع الاسعار

2020/03/20 | 15:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]شدد ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي، عل عدم الاستهانة بمواجهة فيروس كورونا.

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