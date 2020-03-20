الفصائل المسلحة تخسر أمام صالح، والعصائب تصف الزرفي بـ”الجوكر”

2020/03/20 | 15:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت تخشى #الفصائل_المسلحة العراقية، على دورها المستقبلي، من تكليف رئيس مجلس الوزراء #عدنان_الزرفي، الذي يتهمونه بـ”العمالة الأميركية”، في حين يرى مراقبون أن رئيس الجمهورية برهم صالح، تفوق

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