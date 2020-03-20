فايروس كورونا يضرب برنامج الغذاء العالمي ويصيب مديره التنفيذي

2020/03/20 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، الجمعة (20 آذار 2020)، إصابته بفيروس كورو...





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