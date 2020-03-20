خبير قانوني يوضح عقوبة عدم الالتزام بحظر التجوال الصحي

2020/03/20 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الجمعة (20 آذار 2020)، العقوبة القانونية لعدم الالتزام بحظر التجوال الصحي، الذي فرضته خلية الأزمة الحكومية، لمكافحة انتشار كورونا في العراق.

وقال التميمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قانون العقوبات العراقي، يعاقب في المادة 368 بالحبس ثلاث سنوات على من يتعمد نشر مرض خطير، وتصل العقوبة إلى المؤبد اذا أدى إلى موت انسان".

وأضاف، أن "المادة 368 عاقبت أيضاً بالحبس سنة أو غرامة اذا لم يكن متعمدا، وتشدد العقوبة إلى الحبس الذي يصل إلى 5 سنوات اذا أدى إلى موت انسان".

وأكد أن "حالة الموات جراء هذا الفعل تثبته الجهة التحقيقية".

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مراسل وكالة (بغداد اليوم) في محافظة ذي قار، الجمعة (20 آذار 2020)، ان طوابير كبيرة تنتظر دورها في محطات الوقود بعد قرار غلق المحطات.

وقال مراسلنا، إنه بعد قرار غلق المحطات في محافظة ذي قار، تنتظر طوابير كبيرة من العجلات الد

بغداد اليوم- البصرة

وجه محافظ البصرة، اسعد العيداني، الجمعة (20 آذار 2020)، بغلق جميع الطرق ومحطات الوقود في المحافظة، اعتباراً من مساء اليوم.

وقال العيداني في تسجيل صوتي وزعه مكتبه الإعلامي، إنه "على القوات الامنية أن تغلق كافة الطرق في ا

بغداد اليوم - النجف

وجه مدير مرور محافظة النجف، العميد علي كوكس الحسناوي، الجمعة (20 آذار 2020)، المفارز المرورية في المحافظة بمعاقبة مخالفي حظر التجوال.

وقال الحسناوي في بيان ، تلقته (بغداد اليووم) إنه "أمر مفارز مديرية المرور في الم

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