السلطات الفرنسية توجه تحذيراً لمواطنيها وتتوعد بإجراءات ’’صارمة’’ لمخالفي الإرشادات

2020/03/20 | 15:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الجمعة (20 آذار 2020)، المواطنين من أن الحكومة ستشدد...





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