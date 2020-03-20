2020/03/20 | 15:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيد خورشيد قراءات مهمة جداً مدى تأثير المسافات الاجتماعية – اذا واحد مصاب بدون حجر بعد ٣٠ يوم والمجتمع يمارس تحركة الطبيعي راح يعدي ٤٠٦ شخص – اذا ٥٠٪؜ من الناس التزموا بالحجر الطوعي ، هذا المصاب راح يعدي ١٥ شخص بالشهر – اذا ٧٥٪؜ من الناس التزموا بالحجر راح يعدي الشخص المصاب ٢ شخص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدوى كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدوى كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).