عبد المهدي يوجه بمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة الحظر

2020/03/20 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن خلية الأزمة الصحية تسعى بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وضع صحي آمن تجنباً لمخاطر صحية صعبة يتعرض لها العالم أجمع.

ووجه عبد المهدي في بيان بالالتزام التام بحظر التجوال المعلن في بغداد وعدد من المحافظات، والقوات الأمنية بتطبيق الحظر، مشددا على ضرورة منع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة الحظر لأنها تخالف الضوابط الصحية التي وضعتها لجنة الأمر الديواني رقم خمسة وخمسين، وعدم السماح بالتجمعات والمسيرات لأي سبب كان.

وحث جميع أجهزة الدولة والمواطنين على الالتزام التام بالقرارات الصادرة، وتوصيات خلية الأزمة الصحية، والنصائح الطبية الرسمية.

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