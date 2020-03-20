عزت الشابندر : العراق يمر بالمرحلة الأخطر في تاريخه

2020/03/20 | 15:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف السياسي المستقل عزت الشابندر، المرحلة الحالية التي يمر بها العراق بالأخطر في تاريخه.

وحذر السياسيين خلال استضافته في برنامج من بغداد الذي يعرض على شاشة التغيير، حذرهم من الاستهانة بالمرحلة الانتقالية للحكومة الجديدة.

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