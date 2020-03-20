سعيد الكحل - كورونا يفضح مصاصي الدماء وعديمي المروءة والوطنية.

2020/03/20 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل تفاجأ المغاربة بالرسالة التي وجهتها ثلاث هيئات تمثل مؤسسات التعليم الخصوصي إلى رئيس الحكومة تطالبه فيها بالاستفادة المباشرة من الأموال المحصل عليها من تبرعات المواطنين والنقابات والمؤسسات التشريعية والقضائية والأمنية ورجال الأعمال لفائدة صندوق التضامن ضد فيروس كورونا الذي أحدثه جلالة الملك لمواجهة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة .إذ في الوقت الذي تتعبأ فيه كل فئات المجتمع وم......

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