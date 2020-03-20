العراق..المرجعية تحذر من استغلال الظروف ورفع الأسعار

2020/03/20 | 16:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ممثل المرجعية الدينية العليا في العراق احمد الصافي، الجمعة، أن البلاد ومعظم دول العالم تشهد وباء فيروس كورونا، مشيرا الى أن الانسان مطالب بحفظ نف...

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