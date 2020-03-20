المنتجات النفطية تطمئن المواطنين: لدينا خزين كاف من المشتقات النفطية

2020/03/20 | 16:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتجات النفطية: لدينا خزين كاف من المشتقات النفطية وكل المنافذ مفتوحة ومستمرون بدعم المولدات السكنية بالگاز طيلة ايام حظر التجوال وجهت شركة توزيع المنتجات النفطية بيان قالت “فيه في الوقت […]

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