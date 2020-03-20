بيريز يفكر بالاستثمار في سترلينج

2020/03/20 | 16:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، سر تمسك فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بالتعاقد مع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي.ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن بيريز معجب بسترلينج كلاعب كرة، ولذلك سيبذل رئيس الملكي قصارى جهده لإبرام الصفقة.وأشارت إلى أنه بعيد عن مستوى النجم الإنجليزي، فإن بيريز يريد استغلاله […]

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