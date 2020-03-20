(فيديو) حزب الله يرسل عناصر إلى إيران للمشاركة في عمليّات «التعقيم»

2020/03/20 | 16:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تسجيلٌ مصوّرٌ عناصر من حزب الله اللبناني، يقومون بعمليّات تعقيم في إيران، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وسط انتقادات لقيادة الحزب بإرسال عناصره لإحدى بؤر الفيروس حول العالم.ونشر الصحفي

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