وزير النفط يعلن انتاج مادة الجل الكحولي المعقم لأغراض التعقيم والوقاية من كورونا

2020/03/20 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الجمعة، انتاج مادة الجل الكحولي المعقم وتوفير كميات منه لأعراض التعقيم والوقاية من فيروس كورونا.وذكرت شركة مصافي الوسط في بيان تلقت”العهد نيوز” ان”الغضبان اشاد بجهود العاملين في شركة مصافي الوسط، وذلك لنجاحهم بإنتاج مادة الجل الكحولي المعقم وبجهود ذاتية وامكانيات محدودة ، الذي يستخدم لأغراض […]

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