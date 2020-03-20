أعلام الحشد: انتهاء عملية خانقين بتأمين 8 مناطق وأكثر من 100 كم

2020/03/20 | 16:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد انهت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، العملية الأمنية في قضاء خانقين بتأمين أكثر من 100 كم وثماني مناطق شمال شرق ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إن”العملية الأمنية التي اطلقها الحشد الشعبي، اليوم، في قضاء خانقين انتهت بتأمين وتطهير أكثر من 100 كيلو متر”.وأضاف، أن”العملية اسفرت أيضا […]

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