الصدر يتحدى

2020/03/20 | 16:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربالرغم من التأكيدات التي أطلقتها خلية الأزمة الحكومية، المشكلة لمواجهة فيروس كورونا، بضرورة تجنب التجمعات للحد من انتشار الفيروس، حذرت المرجعية الدينية في النجف من عواقب عدم الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المعنية، خوفًا مما لا يحمد عقباه، وعلى النقيض من ذلك، شارك الآلاف من أتباع التيار الصدري بتأدية صلاة الجمعة في مسجد الكوفة بالنجف، ومدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

شارك الآلاف من أتباع التيار الصدري بتأدية صلاة الجمعة في مسجد الكوفة بالنجف، ومدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد

وأظهرت لقطات مصورة لمسجد الكوفة وساحة مظفر في مدينة الصدر، الآلاف من الصدريين وهم يؤدون صلاة الجماعة، رغم خطورة تفشي الفيروس من خلال التجمعات التي حذرت منها وزارة الصحة والمرجعية الدينية، فيما يعكف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن حضور ومشاركة مؤيديه صلاة الجمعة التي رفض في وقت سابق منع إقامتها.

بالمقابل، يستمر المرجع السيستاني للأسبوع الثالث على التوالي، إيقاف أقامة صلاة الجمعة، والاكتفاء بتوجيه خطبة مصورة عبر أحد معتمديه تبث إلى وسائل الإعلام، لتوعية المواطنين عن مخاطر فيروس كورونا وضرورة الالتزام بالتوصيات الصحية.

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قال ممثل المرجعية الدينية، أحمد الصافي، خلال كلمة مصورة، أطلع عليها، "ألترا عراق"، الجمعة 20 آذار/مارس، إنه "علينا عدم الاستهانة بهذا الوباء وتهيأت كل الإمكانات التي تحفظ أنفسنا، ‏لأن الإنسان غير معني بنفسه فقط وإنما بمحيطه وناسه وأهله".

أضاف أن "المعايير الدينية توجب علينا أن نحافظ على أنفسنا وتجعلنا في منأى عن الوباء وأذية أنفسنا"، ‏لافتًا إلى أن "الجانب الطبي من الجوانب التي يجب علينا أن نحترم جهدها في مكافحة الوباء".‏

وأشار الصافي إلى أن "الأطباء الذين يدفعون المخاطر عن الناس، كما يفعل المرابطون في ساحات القتال ‏للتصدي لداعش، لذا أن المتوفي من هؤلاء الأطباء يكتب له منزلة الشهادة".‏

وبين أن "عدم الالتزام بالإرشادات الطبية سيؤدي إلى حالات خطيرة"، مردفًا أن "النفوس عزيزة عند الله، ‏وعلى الإنسان أن يتعامل بوعي وعلمية واحترام أهل الاختصاص".‏

ممثل المرجعية: يجب أن لا تستغل النفوس الضعيفة هذا الظرف الصعب وتعمل على زيادة الأسعار، لأن هذه الصفة تعد غير حميدة

وشدد ممثل المرجعية على أنه "يجب أن لا تستغل النفوس الضعيفة هذا الظرف الصعب وتعمل على زيادة الأسعار، لأن هذه الصفة تعد غير حميدة".

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