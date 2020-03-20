الصين تقدم اعتذارا رسميا لعائلة الطبيب الذي اكتشف كورونا

2020/03/20 | 16:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قدمت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، اعتذارها لعائلة الطبيب الصيني الراحل لي وينليانغ، الذي تم توبيخه واتهامه بنشر معلومات كاذبة بشأن انتشار فيروس خطير (كورونا) في ووهان الصينية.

وأوضح المجلس التأديبي للحزب الشيوعي الصيني، أنه تم تقديم اعتذار رسمي لعائلة الطبيب، وسحب بيان التوبيخ والاعتقال ضده، مشيرا إلى إصدار عقوبات تأديبية لضابطي شرطة كانا يشرفا على عملية التحقيق.

ولفت المجلس إلى أن الشرطة أساءت التعامل مع القضية، ولم تتبع الإجراءات السليمة وخالفت القانون.

واستدعت الشرطة الصينية طبيب العيون الشاب لي وينليانغ البالغ من العمر 34 عاما، واتهمته بنشر معلومات كاذبة عن الفيروس.

يذكر أن لي وينليانغ، حذر زملاءه من تفشي فيروس خطير كان يخشى أنه "سارس"، داعيا زملاءه إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

وعقب ذلك، وجهت إليه السلطات الصينية آنذاك توبيخا، وطالبته بعدم نشر معلومات عن الفيروس.

وفي 6 شباط الفائت، توفي لي وينليانغ جرّاء إصابته بفيروس كورونا، الذي انتقل إليه بينما كان يعالج المرضى في المستشفى المركزي بمدينة ووهان الصينية.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 كانون الأول 2019.

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