2020/03/20 | 16:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن دول حلف الناتو تعزز وجودها العسكري بالقرب من حدود روسيا في الاتجاه الجنوبي الغربي الاستراتيجي، حيث زادت من كثافة الاستطلاع الجوي على حدود روسيا بنسبة 20%.

وقال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع، ان "الوضع العسكري السياسي في الاتجاه الجنوبي الغربي الاستراتيجي لا يزال صعباً".

وأضاف: "في محاولة منع مشاركة روسيا في حل المشكلات العالمية والإقليمية، تستخدم عدة دول أي ذرائع لزيادة الوجود العسكري بالقرب من حدودنا".

ونوه شويغو إلى أنه "في عام 2019، كانت 25 سفينة حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي في مناوبة قتالية في البحر الأسود، وكان على متن كل ثالث سفينة، من السفن المشاركة، صواريخ كروز".

ووفقاً له، فإن الاستطلاع الجوي ازداد بنسبة 20 %.



ومنذ بداية العام، قامت طائرات حلف الناتو بتنفيذ أكثر من 80 رحلة استطلاعية على حدود روسيا.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: الناتو زاد عمليات الاستطلاع الجوي على حدودنا بنسبة 20%) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: الناتو زاد عمليات الاستطلاع الجوي على حدودنا بنسبة 20%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).