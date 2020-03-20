2020/03/20 | 16:23 - المصدر: الغد برس

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بالصور..



مواطنون في ذي قار يقطعون الطرق المؤدية لمستشفى خصص لحجر

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بالصور..



مواطنون في ذي قار يقطعون الطرق المؤدية لمستشفى خصص لحجر المصابين بكورونا لقربه من منازلهم

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