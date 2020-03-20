خلية الازمة في ديالى تعلن سلامة 3 حالات مشتبه باصابتها بكورونا

2020/03/20 | 16:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الازمة في ديالى، اليوم الجمعة، عن سلامة 3 حالات أشتبه باصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "خلية الازمة تعلن سلامة ٣ حالات مشتبه باصابتها بفيروس كورونا".

واضافت ان "نتيجة الفحص الاولى بعد العلاج للمريضة بكورونا في الحجر من دلي عباس ظهرت سليمة، فيما تنتظر الدائرة نتائج الحالات الـ٥ الأخرى مساء اليوم".

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