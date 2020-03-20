على خلفية تهريب الفاخوري.. الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية

2020/03/20 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، قبل ظهر اليوم، سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شي...





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