عمليات البصرة توجه بالتطبيق ’’الإجباري’’ لحظر التجوال وتحذر المخالفين

2020/03/20 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

وجهت قيادة عمليات البصرة، الجمعة (20 آذار 2020) بالتطبيق الإجباري لفرض حظر التجوال في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها " تدعو المواطنين إلى عدم إجبار الأجهزة الأمنية على اعتقال المخالفين في إجراءات فرض حظر التجوال".

ووجه محافظ البصرة، اسعد العيداني، الجمعة (20 آذار 2020)، بغلق جميع الطرق ومحطات الوقود في المحافظة، اعتباراً من مساء اليوم الجمعة.

وقال العيداني في تسجيل صوتي وزعه مكتبه الإعلامي، إنه "على القوات الامنية أن تغلق كافة الطرق في الساعة الخامسة عصر، اما الجميع وحتى امام موظفي ديوان محافظة البصرة ".

وطالب ايضا بـ"غلق كافة محطات الوقود بما فيها الحكومية".

بغداد اليوم- ديالى

انهت قوات الحشد الشعبي، الجمعة (20 آذار 2020)، العملية الأمنية في قضاء خانقين بتأمين أكثر من 100 كم وثماني مناطق شمال شرقي ديالى.

وقال بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، إن "العملية الأمنية التي اطلقها الحشد الشعبي، اليوم،

بغداد اليوم – بابل

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الجمعة (20 آذار 2020)، اعتقال شخصين بهتمة خرق حظر التجوال والاعتداء على سيطرة امنية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ، تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز شرطة قضاء المسيب شمالي المحافظة

بغداد اليوم-بغداد

توعدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة (20 آذار 2020)، المخالفين لقرار حظر التجوال بالاعتقال، فيما أكدت أن القيادة لديها أوامر صارمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نؤكد على ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة

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