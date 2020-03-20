رئيس الوزراء الروسي يعلن قيام العلماء الروس بتطوير 6 أدوية ضد فيروس كورونا

2020/03/20 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة أن العلماء الروس قاموا بتطوير 6 أدوية للعلاج من فيروس كورونا، وأنه سيتم الإعلان عن فعاليتهم قريبا.

وقال ميشوستين خلال اجتماع لهيئة تنسيق مجلس التعامل مع فيروس كورونا: "هدفنا الرئيسي هو منع تفشي الفيروس والسيطرة عليه واستباقه.



هذا، بالطبع، لا يعني فرض قيود على الطيران أو اتخاذ إجراءات واسعة النطاق فقط، ولكن يعني أيضا الابتكارات، بما فيها تطوير لقاح للفيروس الجديد.



في الوقت الراهن، تجري تجارب في روسيا على ستة أدوية.



قام علماؤنا بتطوير هذه الأدوية في وقت قصير جدا، خلال شهرين فقط".

ووفقا له، فقد قام العلماء بالعمل على مدار الساعة وبدون انقطاع "ونأمل أن يتم التأكد من فعالية هذه الأدوية في المستقبل القريب واستخدامها للوقاية والسيطرة على الوباء".

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

بغداد اليوم-متابعة

أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، الجمعة (20 آذار 2020)، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

بدوره، قال كريستيان لندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن "أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بل

بغداد اليوم- بغداد

اكد ممثل المرجعية الدينية، أحمد الصافي، الجمعة (20 آذار 2020)، أن استغلال الظروف الصعبة وزيادة الأسعار، تعتبر صفة غير حميدة، فيما أكد على ضرورة التراحم والتساعد فيما بين الجميع.

وقال الصافي خلال كلمة له بشأن انتشار فايروس كور

بغداد اليوم- بغداد

اكد ممثل المرجعية الدينية، أحمد الصافي، الجمعة (20 آذار 2020)، أن ضرورة تطبيق الإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الكوادر الطبية، فيما يتعلق بالوقاية من فايروس كورونا في العراق.

وقال الصافي، خلال كلمة له بشأن انتشار فايروس كورون

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