وباء كورونا.. أحدث الأخبار وآخر المستجدات لحظة بلحظة

2020/03/20 | 16:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم المصابون 254,682 المتعافون 89,070 الوفيات 10,442 يتم تحديث البيانات تلقائيا على مدار اليوم لليوم الثاني على التوالي، لم يسجل بر الصين الرئيسي أي إصابة محلية جديدة بفيروس […]

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