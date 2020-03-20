رسائل الحياة من داخل حجرها الصحي.. طبيبة عراقية أصيبت بفيروس كورونا تخاطب المواطنين

2020/03/20 | 16:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعثت الطبيبة العراقية في مستشفى كربلاء، مروة سالم الخفاجي، المواطنين العراقيين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة، بعد إصاباتها بفيروس كورونا ودخولها الحجر الصحي.وأرسلت الخفاجي رسائلها من داخل الحجر الصحي في أحد مستشفيات كربلاء، لتوعية المواطنين بخطورة هذا الفيروس القاتل.وأصيبت الخفاجي بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، بعد أن ثبتت التحليلات المختبرية ذلك ودخلت […]

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