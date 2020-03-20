إيطاليا تطلب المساعدة من خلال صندوق الأزمات الأوروبي

2020/03/20 | 16:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

طلب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من الاتحاد الأوروبي استخدام أموال صندوق الأزمات للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لتسارع انشار فيروس كورونا واستمرار ارتفاع أعداد الوفيات

وقال كونتي في حديث مع صحيفة Financial Times إنه يتعين على الاتحاد الاستفادة من الصندوق الذي تبلغ قيمته 500 مليار يورو والذي تم إنشاؤه في ذروة أزمة الديون السيادية في العقد الماضي لإنقاذ الدول مشيرا إلا أن الدول تكافح لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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