البرلمان العراقي يشكل خلية ازمة بشأن كورونا

2020/03/20 | 16:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل مجلس النواب العراقي خلية أزمة نيابية مكونة من 24 نائبا بشأن فيروس كورونا المستجد، لمراقبة ومتابعة مثيلتها الحكومية....

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