الحشد الشعبي يعلن نتائج عمليته الأمنية بديالى

2020/03/20 | 16:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوات الحشد الشعبي، الجمعة ، العملية الأمنية في قضاء خانقين بتأمين أكثر من 100 كم وثماني مناطق شمال شرقي ديالى....

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