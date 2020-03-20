كمال انمار احمد - مضامين ضد المألوف 1 (في استكشاف العلم الافتراضي و نقد السياسة )

2020/03/20 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد ان تجربة الكثير من الاشياء المسلية و الغير المسلية هو امر ضروري و حيوي لابد على الانسان المستكشف المتحرر ان يحرص على ادائها بشكل مستمر.انه امر بالغ الجمال ان يختبر المرء الكثير من الاشياء و يتعلم المزيد من الخبرات،هذا ليس مضيعة للوقت في روتين غير نافع،و بعيد عن المتعة و البهجة.صحيح ان الإمكانيات المالية للفرد تمكنه من الوصول الى خبرات اكثر مما يصل اليها ذوي الإمكانيات المحدودة،لكن هذا لا يعني البت......

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