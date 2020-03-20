جواد بيوسف - من يحكم وسائل التواصل الإجتماعي بالمغرب

2020/03/20 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بيوسف مؤخرا خرجت مجموعة من الأصوات عبر وسائل التواصل الإجتماعي تطالب الدولة بالتدخل العاجل لضبط وسائل التواصل الإجتماعي لإغلاق حسابات و/أو معاقبة من يرونهم "تفهاء"، صحيح أن مايقوم به كلا الطرفين يدخل في حرية التعبير في فضاء يعتبر أرقى نموذج ديموقراطي توصل إليه العقل البشري باعتباره أغورا رقمية يسمح للجميع بالتعبير عن ما يخالجه من أفكار وآراء، ورقابة وانتقاد السلطات السياسية والدينية والاقتصادية..لمجتمع......

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