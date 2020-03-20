2020/03/20 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احدى شركات وزارة النفط تنتج مادة للوقاية من كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/20 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احدى شركات وزارة النفط تنتج مادة للوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احدى شركات وزارة النفط تنتج مادة للوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).