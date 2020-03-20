عمليات بغداد تعلن القبض على ٢٧ مخالفاً للحظر يستقلون دراجات نارية شمالي العاصمة

2020/03/20 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على ٢٧ مخالفاً للحظر يستقلون دراجات نارية شمالي العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”كما حذرنا سابقاً بأن القوات الأمنية ستتخذ الاجراءات الصارمة والسريعة بحق المخالفين لحظر التجوال الوقائي، فقد تم القاء القبض على ٢٧ مخالفاً يستقلون دراجات نارية ضمن منطقة […]

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