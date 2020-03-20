بسبب كورونا .. قطع الطريق الرابط بين ناحيتي واسط وشيخ سعد بساتر ترابي

2020/03/20 | 16:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأقدمت ناحية (واسط) في محافظة واسط ، اليوم الجمعة ، على غلق الطريق الرابط بينها وبين ناحية شيخ سعد بساتر ترابي.واوضح مدير ناحية واسط ناصر العبود في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" أن "هذا الإجراء تم بعد تسجيل حالات خرق لحظر التجوال حيث تم إنشاء الساتر الترابي لمنع العبور على الطريق الرابط بين الناحيتين".واضاف العبود ، ان "هذا الاجراء من أجل تفادي تسجيل حالات إصابة في ناحية واسط المجاورة لناحية شيخ سعد التي سجل فيها 3 إصابات بينها حالة وفاة بفيروس كورونا".

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