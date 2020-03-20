نقابة اطباء البصرة تفتح باب التطوع لذوي الاختصاص لمواجهة كورونا

2020/03/20 | 16:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت نقابة الاطباء، في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن فتح باب التطوع لذوي الاختصاص ليكونوا على أهبة الاستعداد لحالات الطارئة حال استدعائهم.وقالت النقابة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "نظراً للظرف الاستثنائي الذي تمر به محافظتنا وبلدنا العزيز، وانطلاقا من واجبنا الطبي الإنساني والأخلاقي والشرعي واستجابةً لفتوى المرجعية الدينية العليا، فإننا نُعلنُ فتح باب التطوع في نقابتنا للزملاء الأطباء الاختصاص والممارسين والمقيمين الأقدمين في (الباطنية والتخدير)، بالإضافة إلى المقيمين الدوريين، ليكونوا على أهبة الاستعداد في حال الاستدعاء".وأكد انه "تم اغلاق جميع العيادات الخاصة لغرض إنجاح حظر التجوال"، مطالبة "القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم وفتح الطرق أمامهم للوصول بالسرعة الممكنة إلى الحالات الطارئة".

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