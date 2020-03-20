أعداد الوفيات بكورونا في إيران تقفز إلى 1433 والإصابات تقترب من 20 ألفاً

2020/03/20 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت الإحصاءات الرسمية للجهات الصحية الإيرانية، ارتفاعا كبيرا في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وأكدت ارقام وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات الى الف واربعمئة وثلاث وثلاثين حالة، بعد تسجيل مئة وتسع وأربعين حالة وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة في الوقت ذاته، الى حدوث قفزة كبيرة بأعداد المصابين الى نحو عشرين الفا، بعد تسجيل الف ومئتين وسبع وثلاثين إصابة جديدة في عموم البلاد.

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