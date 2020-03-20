خلية الأزمة : نشدد على ضرورة التزام المواطنين بالحظر الصحي منعا لتفشي وباء كورونا

2020/03/20 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مؤتمرا صحفيا بشأن آخر المستجدات.

وناشدت الخلية المراجع والوجهاء والنخب الأكاديمية للتدخل العاجل لإيقاف حركة المواطنين لأي ظرف كان، مشددة على ضرورة الالتزام بالحظر الصحي.

وجددت تأكيدها أن وزارة الصحة ما زالت تبذل جهوداً حثيثة في عمليات التعقيم والتطهير، مثمنة جهود الإعلام الوطني لتوعيته للمواطنين.

وأضافت، أن العدد الكلي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بعموم العراق بلغ مئة وثلاث وتسعين حالة.

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