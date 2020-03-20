الصحة النيابية : معالجات احتواء أزمة كورونا تضر بأصحاب الدخل المحدود

2020/03/20 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائبغائب العميري، أن معالجات احتواء ازمة كورونا احادية الجانب.

وقال العميري ان الاجراءات التي اتبعتها وزارة الصحة وخلية الازمة الحكومية لاحتواء وباء كورونا يعمل بها كأجراء احترازي في جميع دول العالم، لكن المعالجات كانت احادية الجانب على اعتبار انه كان من الضروري ان يتم دعمها بخطط اخرى لا تؤثر على ارزاق اصحاب الدخل المحدود وكما حصل في دول اخرى.

واكد العميري ضرورة التعامل مع الوباء والازمة بشكل مهني وشامل وتقديم الحلول والمعالجات بالشكل الذي يحقق افضل النتائج ويقلل الضرر الى ادنى المستويات.

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