في السليمانية.. اعتقال عصابة سرقت 40 كيلوغراما من الذهب

2020/03/20 | 17:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعتقلت شرطة سوران يوم الجمعة، عصابة قامت بسرقة محل احد الصاغة بحفر نفق تحت الارض في قضاء سوران وسرقة 40 كيلو من الذهب.وقال مصدر شرطة سوران ان “الجهات الامنية تمكنت من اعتقال العصابة التي سرقت احد الصاغة، مؤكدا ان تفاصيل العملية ستعلن خلال مؤتمر صحفي لاحقا.وكان احد محال الصاغة في […]

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