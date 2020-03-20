وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [29]- خلاصات

2020/03/20 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي عليّ مني بمنزلة هارون من موسى..(41)محمّد وعليّ..وفاق أم شقاق..(1)صورة الإسلام هي صورة فنية انتقائية، لا تعكس حقيقة الواقع السياجتماعي للحجاز بين القرنين السادس والسابع الميلاديين، ولا صورة الاجتماع الحجازي بين القرنين السابع والثامن الميلاديين.وهذا هو سرّ اللوحة الفنتازية المثالية التي يتداولها المسلم حتى اليوم، وبشكل جعل من محمّد وعصابته، اللاعب الوحيد والسوبرمان الذي دانت ولانت......

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